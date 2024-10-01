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18:56, 1 октября 2024 года В деревне Шепино под Орлом уложили новый асфальт Улицу Центральную отремонтировали по нацпроекту.



Фото: департамент дорожного хозяйства Орловской области

В Орловской области продолжается сезон дорожного ремонта. В деревне Шепино Орловского МО новый асфальт появился на улице Центральной.



В порядок этот участок удалось привести благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Ремонт обошелся в сумму чуть более восьми с половиной миллионов рублей, обновлено полкилометра полотна.



Как рассказали в пресс-службе правительства Орловской области, помимо укладки асфальта рабочие укрепили щебнем обочины, нанесли разметку, установили дорожные знаки, ограждения.



Объект пока что не сдан.













Ольга СУПОНЕВА





