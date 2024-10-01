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16:48, 1 октября 2024 года В Орловской области продолжается почвенная засуха Почти весь сентябрь запасы продуктивной влаги в двадцатиметровом слое земли не превышали семи миллиметров.





В Орловской области продолжается почвенная засуха. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Опасное явление фиксировали метеостанции в Дмитровске и Ливнах. Почти весь сентябрь запасы продуктивной влаги в двадцатиметровом слое земли не превышали семи миллиметров.



Засуха задерживала сев, прорастание зерна и появление всходов озимых культур. Ранее из-за этого в Орловской области был введен режим ЧС в агропромышленном комплексе, чтобы фермеры могли получить компенсацию за потери в урожае.





Артем Ежаков





