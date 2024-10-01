Пожилая орловчанка едва не стала жертвой лже-мастера по ремонту электроники
Сбережения пенсионерки спасла бдительность сотрудников банка.
В Орле расследуется очередное уголовное дело о мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по региону, 87-летняя пенсионерка увидела объявление о починке электроники и вызвала мастера. Тот, не исправив орловчанке телевизор, насчитал за "услуги" 300 тысяч рублей.
Сбережения пенсионерки спасла бдительность сотрудников банка. Когда персонал заметил, как бабушка в компании мужчины сняла средства со счета, то вызвал полицию. При этом женщина хотела продолжить операцию, но наличные в банкомате закончились.
24-летний безработный фигурант добровольно отдал полученные деньги. Сейчас он задержан.