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18:00, 1 октября 2024 года Пожилая орловчанка едва не стала жертвой лже-мастера по ремонту электроники Сбережения пенсионерки спасла бдительность сотрудников банка.





В Орле расследуется очередное уголовное дело о мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по региону, 87-летняя пенсионерка увидела объявление о починке электроники и вызвала мастера. Тот, не исправив орловчанке телевизор, насчитал за "услуги" 300 тысяч рублей.



Сбережения пенсионерки спасла бдительность сотрудников банка. Когда персонал заметил, как бабушка в компании мужчины сняла средства со счета, то вызвал полицию. При этом женщина хотела продолжить операцию, но наличные в банкомате закончились.



24-летний безработный фигурант добровольно отдал полученные деньги. Сейчас он задержан.





Артем Ежаков





