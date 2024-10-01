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15:01, 1 октября 2024 года Ливенские полицейские изучают пропажу попугаев из Славянского сада Семь птиц исчезли из вольера.





Ливенские полицейские устанавливают обстоятельства пропажи семи попугаев-неразлучников из Славянского сада. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.



Напомним, что об исчезновении птиц из вольера сообщило издание "Уездный город Ливны". Попугайник был вскрыт ночью 29 сентября. До этого птиц уже пытались похитить, но дверь остановила злоумышленников.



Попугайник появился в "Славянском саду" в июне. В нем содержались около 20 птиц пяти разных пород.





Артем Ежаков





