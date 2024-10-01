Ливенские полицейские изучают пропажу попугаев из Славянского сада

|
|вторник 1.10.2024 16:29:11
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
15:01, 1 октября 2024 года
Ливенские полицейские изучают пропажу попугаев из Славянского садаСемь птиц исчезли из вольера.
Ливенские полицейские устанавливают обстоятельства пропажи семи попугаев-неразлучников из Славянского сада. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.
Напомним, что об исчезновении птиц из вольера сообщило издание "Уездный город Ливны". Попугайник был вскрыт ночью 29 сентября. До этого птиц уже пытались похитить, но дверь остановила злоумышленников.
Попугайник появился в "Славянском саду" в июне. В нем содержались около 20 птиц пяти разных пород.
Артем Ежаков
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.