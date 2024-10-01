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16:30, 1 октября 2024 года В Орловской области работает Международный клуб дружбы Его первой акцией стала посадка 50 плодовых деревьев в Кромах.







В Орловской области появился Международный клуб дружбы. В рамках его работы уже прошла первая акция – на территории Кромской начальной школы иностранные студенты высадили 50 плодовых деревьев.



Клуб призван развить и укрепить международное молодежное сотрудничество. Лидером Международного клуба дружбы в Орловской области стала руководитель регионального отделения "Волонтеров культуры" Евгения Солоухина.

"Нами запланированы творческие и культурные мероприятия, мастер-классы, концерты по обмену опытом и приобщению иностранных граждан к российским традициям. Мы будем готовиться к форумам и ежегодным фестивалям молодежи, а один раз в три года – к Международному всемирному фестивалю молодежи", – заявила Евгения Солоухина.





Александра Бахтина





