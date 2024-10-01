В Урицком районе завершают уборку сои

В 2024-м году году орловские аграрии увеличили посевы сразу на 30 процентов.
В этом году орловские аграрии увеличили посевы сои сразу на 30 процентов. Сейчас идет ее уборка. В Урицком районе остались последние гектары.
Урожайность в среднем доходит до 25 центнеров с гектара. Летняя засуха внесла свои коррективы, однако на планы она не повлияла.
Александр Еремин, руководитель производственного участка:"Наши климатические условия подходят для выращивания сои. В следующем году мы планируем увеличить посевные площади до трех с половиной тысяч гектаров и даже больше".
Сегодня Орловщина занимает третье место в стране по урожайности сои.