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17:30, 1 октября 2024 года

В Урицком районе завершают уборку сои

В 2024-м году году орловские аграрии увеличили посевы сразу на 30 процентов.



В этом году орловские аграрии увеличили посевы сои сразу на 30 процентов. Сейчас идет ее уборка. В Урицком районе остались последние гектары.

Урожайность в среднем доходит до 25 центнеров с гектара. Летняя засуха внесла свои коррективы, однако на планы она не повлияла.
Александр Еремин, руководитель производственного участка: "Наши климатические условия подходят для выращивания сои. В следующем году мы планируем увеличить посевные площади до трех с половиной тысяч гектаров и даже больше".
Сегодня Орловщина занимает третье место в стране по урожайности сои.


Эльза Ахмедбекова
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