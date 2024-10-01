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14:30, 1 октября 2024 года Ученик Евгения Дербенко выиграл гран-при ряда престижных музыкальных конкурсов Гармонист Александр Пикалов покорил жюри в Орле, Сибири и Туле.





Студент музыкального колледжа, ученик Евгения Дербенко, гармонист Александр Пикалов выиграл гран-при сразу нескольких престижных музыкальных конкурсов. Он покорил жюри в Орле, Сибири и Туле. Он специально приехал из Барнаула, чтобы попасть в класс к известному мастеру. Евгений Петрович, в свою очередь, отмечает работоспособность и любовь молодого человека к музыке, а пока что у Александра Пикалова впереди выступление на престижном международном конкурсе.



К слову, по игре на гармони в России проводится чемпионат, и уже четыре ученика Евгения Дербенко стали его победителями.





Эва Стасюлевич





