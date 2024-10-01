Из Орла на срочную службу призовут порядка 140 человек
1 октября прошли первые медкомиссии.
В наступивший осенний призыв на срочную службу из Орла уедут около 140 новобранцев. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
1 октября в военкоматах прошли первые медкомиссии. Служить призовут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. К участию в СВО их привлекать не будут. Орловцев направят в части Московского и Ленинградского военных округов.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что первые отправки планируется организовать с 15 октября.