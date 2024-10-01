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12:43, 1 октября 2024 года Из Орла на срочную службу призовут порядка 140 человек 1 октября прошли первые медкомиссии.





В наступивший осенний призыв на срочную службу из Орла уедут около 140 новобранцев. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.



1 октября в военкоматах прошли первые медкомиссии. Служить призовут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. К участию в СВО их привлекать не будут. Орловцев направят в части Московского и Ленинградского военных округов.



Ранее в Минобороны РФ сообщали, что первые отправки планируется организовать с 15 октября.





Артем Ежаков





