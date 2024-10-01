Орловские футболистки начинают сезон в Высшей лиге

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19:00, 1 октября 2024 года
Орловские футболистки начинают сезон в Высшей лиге4 – 5 октября спортсменки сыграют на выезде против пензенской "Лагуны-УОР"
Футболистки Орловского государственного университета начинают сезон в Высшей лиге. Первый тур – выездной.
4 – 5 октября орловчанки сыграют на выезде против пензенской "Лагуны-УОР". Начало матчей в 17:00 и 15:00 соответственно. Трансляции – в социальных сетях орловской команды.
В этом сезоне в чемпионате России по футзалу два новичка – после перерыва в профессионалы вернулась екатеринбургская "ВИЗ-Синара", кроме того дебютирует в Высшей лиге волгоградский клуб "Аксинья".
Анастасия Дорохова
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