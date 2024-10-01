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11:17, 1 октября 2024 года Проекту "Орловское долголетие" дали старт Участие в празднике приняли 750 человек.







В областном центре дали старт проекту "Орловское долголетие", в рамках которого состоялся всероссийский день ходьбы и акция "10 000 шагов к здоровью".

– Программа "Орловское долголетие" разрабатывалась в диалоге с представителями старшего возраста, чтобы учесть все нюансы и пожелания непосредственных адресатов программы, – отметил на открытии заместитель губернатора Орловской области Вадим Тарасов. Порядка 750 представителей "Золотого возраста" из 23 районов региона поучаствовали в разминке и "Дружном заходе", а затем переместились в футбольный манеж. Здесь орловцев ждали мастер-класс по скандинавской ходьбе, футбольный конкурс на меткость, игры в волейбол, танцы.



Главная задача "Орловского долголетия" - сделать жизнь старшего поколения интересной и комфортной. До конца года власти подготовят сайт, на котором будут обобщены все активности в Орловской области. Орловцы смогут в любой момент посмотреть, какая секция ближе к ним, выбрать свой вид спорта и записаться на активности.





Анастасия Дорохова





