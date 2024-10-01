вторник 1.10.2024 16:28:52 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

11:17, 1 октября 2024 года

Проекту "Орловское долголетие" дали старт

Участие в празднике приняли 750 человек.



В областном центре дали старт проекту "Орловское долголетие", в рамках которого состоялся всероссийский день ходьбы и акция "10 000 шагов к здоровью".
Программа "Орловское долголетие" разрабатывалась в диалоге с представителями старшего возраста, чтобы учесть все нюансы и пожелания непосредственных адресатов программы, – отметил на открытии заместитель губернатора Орловской области Вадим Тарасов.
Порядка 750 представителей "Золотого возраста" из 23 районов региона поучаствовали в разминке и "Дружном заходе", а затем переместились в футбольный манеж. Здесь орловцев ждали мастер-класс по скандинавской ходьбе, футбольный конкурс на меткость, игры в волейбол, танцы.

Главная задача "Орловского долголетия" - сделать жизнь старшего поколения интересной и комфортной. До конца года власти подготовят сайт, на котором будут обобщены все активности в Орловской области. Орловцы смогут в любой момент посмотреть, какая секция ближе к ним, выбрать свой вид спорта и записаться на активности.


Анастасия Дорохова
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.