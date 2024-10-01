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12:00, 1 октября 2024 года В Орле рецидивистка не смогла пройти мимо питбайка На женщину завели очередное уголовное дело.





В Орле 43-летняя женщина стала подозреваемой в краже питбайка стоимостью в 62 тысячи рублей с одного из городских дворов. Об этом рассказали в управлении МВД России по региону.



Женщина увидела припаркованный мотоцикл и просто откатила его к себе. Примечательно, что женщина уже является фигуранткой в нескольких кражах.



С питбайком женщина ничего сделать не успела. Полицейские нашли мотоцикл. Саму подозреваемую отправили в СИЗО на время расследования.





Артем Ежаков





