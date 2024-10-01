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10:26, 1 октября 2024 года В столкновении легковушки и грузовика в Орловской области пострадали женщина и мальчик ДТП случилось вечером 30 сентября на трассе М-2 "Крым" в Ливенском районе.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В восьмом часу вечера 30 сентября на трассе М-2 "Крым" в Ливенском районе случилось серьезное ДТП с пострадавшими. По информации региональной Госавтоинспекции, автолюбительница на "Фольксвагене Гольф" выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.



Женщину доставили в реанимацию местной ЦРБ и оставили на лечение. Ее восьмилетний пассажир также получил травмы, но ему госпитализация не понадобилась.





Артем Ежаков





