В столкновении легковушки и грузовика в Орловской области пострадали женщина и мальчик
ДТП случилось вечером 30 сентября на трассе М-2 "Крым" в Ливенском районе.
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
В восьмом часу вечера 30 сентября на трассе М-2 "Крым" в Ливенском районе случилось серьезное ДТП с пострадавшими. По информации региональной Госавтоинспекции, автолюбительница на "Фольксвагене Гольф" выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.
Женщину доставили в реанимацию местной ЦРБ и оставили на лечение. Ее восьмилетний пассажир также получил травмы, но ему госпитализация не понадобилась.