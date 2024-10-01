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11:00, 1 октября 2024 года

Орловские фермеры почти с месячным опозданием вышли на уборку картофеля

В графики вмешалась засуха.



Сухая погода скорректировала график уборки картофеля в регионе. Орловские фермеры вышли в поля на месяц позже обычного – раньше собирать урожай начинали в 20-х числах августа.

К примеру, в мценском хозяйстве проблему пересохшей комковатой структуры земли решают поливочной техникой. За сутки проливается участок, который планируют убирать. Так удается избежать повреждения клубней, но растет время сбора.
Андрей Пахомов, генеральный директор сельскохозяйственного предприятия: "Год очень тяжелый, копка очень трудно идет. Если в предыдущие годы мы тысячу тонн ежесуточно копали, в этом максимум 400-450 тонн, а бывает и по 200 тонн".
36 сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств региона в этом году планируют собрать 65 тысяч тонн картофеля.


Екатерина Габова
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