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13:30, 1 октября 2024 года В октябре в Орловской области пройдут пять ярмарок вакансий Первая запланирована уже 10 числа.





В октябре в Орловской области пройдут пять ярмарок вакансий. График опубликован на сайте департамента труда и занятости региона.



Первая запланирована уже 10 числа. Ее организует центр занятости населения Сосковского района. Работников будут искать местная администрация, центр социального обслуживания, центр культуры, межпоселенческая библиотека, "Знаменский СГЦ".



Еще одна ярмарка пройдет 15 октября в Орле. Ее организует ЦЗН Северного района. Еще две – 22 октября. Они пройдут в Болхове и в Орле. Последняя запланирована на 25-е число. Ее организует ЦЗН Советского района.



Подробнее с адресами, списком работодателей и вакансий можно ознакомиться на сайте профильного департамента.





Артем Ежаков





