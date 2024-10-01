Орловское "Войско заботы" третий год собирает гуманитарные грузы на передовую
Начинали здесь с организации отправки писем, а теперь у группы большой оборот средств для покупки одежды, медикаментов и техники.
Орловское "Войско заботы" третий год собирает гуманитарные грузы на передовую. Его руководитель Ирина Салтанова в 2022-м году начинала с организации написания писем в зону СВО, а теперь у группы огромный оборот средств для покупки одежды, медикаментов и техники.
Работа группы упорядочена, посылки собираются только по заказу. За работой "Войска заботы" наблюдала Эва Стасюлевич.