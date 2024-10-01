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9:31, 1 октября 2024 года Орловское "Войско заботы" третий год собирает гуманитарные грузы на передовую Начинали здесь с организации отправки писем, а теперь у группы большой оборот средств для покупки одежды, медикаментов и техники.







Орловское "Войско заботы" третий год собирает гуманитарные грузы на передовую. Его руководитель Ирина Салтанова в 2022-м году начинала с организации написания писем в зону СВО, а теперь у группы огромный оборот средств для покупки одежды, медикаментов и техники.



Работа группы упорядочена, посылки собираются только по заказу. За работой "Войска заботы" наблюдала Эва Стасюлевич.





Эва Стасюлевич





