Орловскую молодежь познакомили с производственными профессиями
Тематический форум прошел на территории детского технопарка "Кванториум".
Фото: департамент образования Орловской области
В Орле состоялся форум производственных профессий, организованный центром допобразования и развития творчества учащейся молодежи Орловского автодорожного техникума.
В программу форума вошли интерактивная выставка и мастер-классы, панельная дискуссия на тему отношений между учебными заведениями и организациями, предоставляющими рабочие места студентам, а также торжественное награждение активной молодежи.