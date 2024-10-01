Один человек спасен и 15 эвакуированы при пожаре в Орле
Квартира в жилом доме загорелась днем 30 сентября в проезде Связистов.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В полдень 30 сентября в проезде Связистов в Орле загорелась квартира на первом этаже жилого дома. В результате пожара в коридоре выгорели предметы мебели и холодильник, подъезд оказался сильно задымлен.
По данным регионального ГУ МЧС России, при пожаре один человек спасен и 15 эвакуированы. Никто не пострадал. Что стало причиной ЧП, сейчас выясняют специалисты.