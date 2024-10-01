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8:51, 1 октября 2024 года Один человек спасен и 15 эвакуированы при пожаре в Орле Квартира в жилом доме загорелась днем 30 сентября в проезде Связистов.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В полдень 30 сентября в проезде Связистов в Орле загорелась квартира на первом этаже жилого дома. В результате пожара в коридоре выгорели предметы мебели и холодильник, подъезд оказался сильно задымлен.



По данным регионального ГУ МЧС России, при пожаре один человек спасен и 15 эвакуированы. Никто не пострадал. Что стало причиной ЧП, сейчас выясняют специалисты.





Артем Ежаков





