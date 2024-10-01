На шесть маршрутов в Орловской области вышли новые автобусы
Они начали работу 1 октября.
Фото: КУ ОО "Организатор перевозок"
1 октября на шесть маршрутов в Орловской области вышли новые автобусы. Об этом заявил региональный "Организатор перевозок".
Новые автобусы работают по маршрутам №137 "Мценск – Мелынь", №140 "Мценск – Спасское-Лутовиново", №504 "Мценск – Корсаково (ч/з Войново)", №363 "Орел – Большая Куликовка", №395 "Орел – Михайловка", а также восстановлено движение по маршруту №607 "Орел – Тросна".