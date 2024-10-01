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7:37, 1 октября 2024 года

Народные приметы на 1 октября 2024: что можно и чего нельзя делать на Арину Шиповницу

Какие поверья и традиции были у наших предков.

Фото: Ольга Супонева

1 октября 2024 - 18 сентября по старому стилю - по народному календарю отмечается день Арины Шиповницы. Церковь в этот день вспоминает мучениц Софию и Ирину. С праздником на Руси было связано много поверий и традиций. Рассказываем, какие обычаи и приметы есть на Арину Шиповницу.

Наши предки начинали собирать шиповник, считалось, что ягоды становятся полезными с этого дня. На Руси верили, что нельзя приглашать гостей, это может сулить неприятности. К неприятностям и передавать чужие секреты, а также ссориться со старшими. День неподходящий для хвастовства и пустословия. А вот совершать добрые дела, напротив, считается хорошим знаком. 

Есть приметы, связанные с погодой. По 1 октября можно судить о том, какой будет погода 1 апреля. Если видите улетающих на юг журавлей, значит через месяц ударит мороз. А желтые но не опавшие листья на березах сулят теплую зиму и придет она нескоро. 





Ольга СУПОНЕВА
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