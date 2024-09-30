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18:30, 30 сентября 2024 года С 1 октября в Орле будет восстановлено движение трамваев Транспорт возвращается в Железнодорожный район.



Фото: архив "Вестей"

В Железнодорожный район Орла с 1 октября вернутся трамваи. Вагончики пойдут по маршрутам №1 и №3.



Об этом сообщили в администрации города Орла. Трамвай №4 выйдет в рейс с 15 октября. На первые две недели октября его заменят автобусы.



Ранее движение трамваев приостанавливали из-за ремонта на теплосетях в районе Трамвайного переулка и улицы Пушкина.





Ольга СУПОНЕВА





