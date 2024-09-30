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20:00, 30 сентября 2024 года На железнодорожном вокзале Орла появилось пространство для людей с особенностями здоровья Специальная зона ожидания уже работает.





На железнодорожном вокзале Орла появилось пространство для людей с особенностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.



Специальная зона ожидания уже работает. В ней создали место для инвалидной коляски, установили мягкие диваны и журнальные столики. Для слабослышащих работает индукционный контур. Зона ожидания для маломобильных пассажиров также оснащена розетками для подзарядки гаджетов и дополнительным информационным табло с расписанием движения поездов.





Артем Ежаков





