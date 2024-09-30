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19:00, 30 сентября 2024 года Орловец нашел в куче мусора карабин и заработал проблемы с законом Оружие мужчина оставил себе, чем совершил преступление.



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Малоархангельский районный суд приговорил местного жителя к условному сроку за незаконное приобретение, перевозку и хранение огнестрельного оружия.



Как рассказали в пресс-службе Малоархангельского районного суда, мужчина, работая на московском мусоросортировочном заводе, нашел среди отходов карабин, забрал его и привез на Орловщину. Карабин оказался пригодным для стрельбы, но за неимением патронов к нему мужчина продал оружие знакомому охотнику.





Артем Ежаков





