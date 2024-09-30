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15:49, 30 сентября 2024 года В Орле почти на два месяца ограничат движение машин по улице Цветаева Будут обновлять канализационный коллектор.





Мэрия Орла предупреждает автомобилистов о неудобствах. До 22 ноября из-за работ по обновлению канализационного коллектора будет ограничено движение машин по ул. Цветаева в районе дома №15А от ТЦ "Европа" до Академии ФСО по ул. Приборостроительная.



В пресс-службе городской администрации уточнили, что на проезжей части по данному участку в определенное время будет работать техника, мешающая трафику.





Артем Ежаков





