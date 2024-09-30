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15:40, 30 сентября 2024 года Орловская молодежь поучаствовала во флешмобе ко Дню воссоединения новых регионов с Россией На площади перед зданием МФЦ на улице Ленина ребята выстроились в слово "Родина".



Фото: Эльза Ахмедбекова

30 сентября Россия празднует вторую годовщину воссоединения с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.



По случаю праздника орловская молодежь поучаствовала во флешмобе. На площади перед зданием МФЦ на улице Ленина ребята выстроились в слово "Родина". Также в городе проходят и другие праздничные мероприятия, в частности, викторина, посвященная воссоединению новых регионов со страной.



Как орловцы отпраздновали важную дату, смотрите в ближайших выпусках "Вестей".







