Орловская молодежь поучаствовала во флешмобе ко Дню воссоединения новых регионов с Россией
На площади перед зданием МФЦ на улице Ленина ребята выстроились в слово "Родина".
Фото: Эльза Ахмедбекова
30 сентября Россия празднует вторую годовщину воссоединения с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.
По случаю праздника орловская молодежь поучаствовала во флешмобе. На площади перед зданием МФЦ на улице Ленина ребята выстроились в слово "Родина". Также в городе проходят и другие праздничные мероприятия, в частности, викторина, посвященная воссоединению новых регионов со страной.
Как орловцы отпраздновали важную дату, смотрите в ближайших выпусках "Вестей".