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18:00, 30 сентября 2024 года В болховской церкви спустя почти век прошла литургия Верующих объединил проект "Ангелы служат всегда".





В церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Болхове впервые за 93 года прошла литургия.



Верующих объединил проект "Ангелы служат всегда". Ее автором выступил председатель миссионерского отдела Орловской епархии – иерей Сергей Шомин.



Для службы в святом месте, где пока есть только стены, создали передвижной храм. На первую литургию пришли 30 прихожан.



Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы была построена между 1730-м и 1740-м годами, разрушена в советское время. Одно время здание использовали в качестве автогаража.









Юлия Опанасюк





