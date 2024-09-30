В болховской церкви спустя почти век прошла литургия

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18:00, 30 сентября 2024 года
В болховской церкви спустя почти век прошла литургияВерующих объединил проект "Ангелы служат всегда".
В церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Болхове впервые за 93 года прошла литургия.
Верующих объединил проект "Ангелы служат всегда". Ее автором выступил председатель миссионерского отдела Орловской епархии – иерей Сергей Шомин.
Для службы в святом месте, где пока есть только стены, создали передвижной храм. На первую литургию пришли 30 прихожан.
Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы была построена между 1730-м и 1740-м годами, разрушена в советское время. Одно время здание использовали в качестве автогаража.
Юлия Опанасюк
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