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16:30, 30 сентября 2024 года

Виновные в хищении почти 330 миллионов у орловской компании получили реальные сроки

Орловский областной суд оставил приговор первой инстанции без изменения.


Вступил в законную силу приговор Советского районного суда Орла в отношении трех человек, действовавших в составе организованной группы. Суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд установил, что директор ОПХ "Орловское" вместе со знакомыми с помощью фиктивных документов приобрели право на имущество сельхозорганизации и право аренды земли площадью более двух тысяч гектаров. Сообщники причинили ущерб в размере более 329 миллионов рублей.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им реальные сроки. Осужденные проведут в колонии общего режима от четырех лет до четырех лет и трех месяцев. Областной суд оставил без изменения наказание суда первой инстанции после апелляции.


Сергей Силаев
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