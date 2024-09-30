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15:23, 30 сентября 2024 года Полторы сотни участников собрал второй форум детских инициатив в Орле Ребята делились идеями и слушали выступления спикеров.







Орловский форум детских инициатив "Будущее за нами" собрал полторы сотни участников. Ребята делились идеями и слушали выступления спикеров.

Антон Гомозов, председатель Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" Орловской области: "Ребята со всей области приехали, чтобы рассказать о своих инициативах, подсказать нам, какие проекты для них интересны и актуальны, а мы должны это услышать оценить и реализовать в следующем году". На форуме работали 12 разнообразных площадок, где в качестве спикеров выступили педагоги, актеры театра, медики, предприниматели и журналисты. В частности, ГТРК "Орел" работала в секции медиа. Уже есть идея провести всероссийский форум молодежных и детских СМИ в областной столице.



Обсудили на форуме одну из самых острых проблем в последние годы – школьный буллинг. Эту площадку вела лично руководитель департамента образования Орловской области Ирина Патронова.



Форум "Будущее за нами" проводится на Орловщине во второй раз. Почти все инициативы, которые были представлены активистами в прошлом году, уже реализовались.





Антон Сорокин





