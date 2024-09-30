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14:31, 30 сентября 2024 года Орловская "Спецавтобаза" готовит технику к зиме Закуплены противогололедные реагенты.





"Спецавтобаза" продолжает подготовку к зимнему периоду. Бюджетное учреждение закупило песок, дорожную соль и противогололедный реагент. Собственными силами готовится пескосоляная смесь.



Механики, слесари и водители работают в две смены. Специалисты переоборудуют технику: меняют щетки, ножи на погрузчиках и автогрейдерах, устанавливают плуги и пескоразбрызгиватели. Также проверяется исправность рециклеров и погрузчиков, одновременно проходит подготовка четырех машин. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



После окончания работ комиссия проверит готовность транспорта и спецтехники к осенне-зимнему периоду.





Сергей Силаев





