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17:30, 30 сентября 2024 года "Точка роста" позволяет юным болховчанам создавать микропрепараты и программировать роботов Центр образования цифрового и гуманитарного профилей работает в школе №2 уже год.







Год назад в школе №2 города Болхова открылся центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Для этого закупили пять лабораторий, 10 ноутбуков и приобрели робота-манипулятора. С помощью нового оборудования ребята могут даже сами изготовить микропрепараты.



Занятия в "Точке роста" проходят в рамках урочной и внеурочной деятельности по желанию детей. По статистике, больше 15% учеников после таких уроков определяются со своей будущей профессией.





Юлия Опанасюк





