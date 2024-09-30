Главная » Новости



13:23, 30 сентября 2024 года В Орловской области могут появиться еще восемь пунктов временного размещения Передача зданий уже согласована.





В Орловской области могут появиться еще восемь пунктов временного размещения. Передача соответствующих зданий уже согласована. Об этом заявили на аппаратном совещании в областной администрации.



Как сообщает региональный информационный портал, речь идет об объектах недвижимости в Верховском, Глазуновском, Должанском, Знаменском, Колпнянском, Малоархангельском, Хотынецком и Шаблыкинском районах.





Артем Ежаков





