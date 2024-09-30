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15:00, 30 сентября 2024 года Дачные автобусы в Орловской области будут курсировать по 20 октября Продлять их работу не планируется.





Автобусные маршруты, запущенные для проезда жителей к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям в 2024-м году в Орловской области будут курсировать по 20 октября. Об этом сайту "Вести-Орел" сообщили в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.



Продлять работу дачных маршрутов не планируется.



Всего на территории региона работают 15 дачных маршрутов. Также действуют 13 круглогодичных межмуниципальных маршрутов пригородного сообщения.





Артем Ежаков





