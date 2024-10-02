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14:00, 30 сентября 2024 года В Орловской области отменили три карантина по оспе овец и коз Указ подписал заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.



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В Орловской области отменили сразу три карантина по оспе овец и коз. Указ подписал заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. Документ опубликован на региональном информационном портале.



Согласно документу, карантин снят в деревне Шаховцы Сосковского района, селе Архарово и деревне Федоровка Малоархангельского района, а также селе Мисайлове.



Несмотря на отмену карантина, еще три года будут действовать специальные ограничения, призванные не допустить появления и распространения болезни.





Артем Ежаков





