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12:08, 30 сентября 2024 года

Клычков поручил не допустить срыв сроков строительства выезда из Зареченского микрорайона

Сейчас работы приостановлены из-за следственных действий.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков на аппаратном совещании 30 сентября спросил у мэра Орла, какая ситуация сейчас в Зареченском микрорайоне после трагедии, произошедшей на улице Витольда Почернина. Напомним, что 18 сентября произошел провал грунта, погибли двое рабочих, еще три человека были госпитализированы.
Сейчас пока приостановка работ, объект завершается в 2025 году. Основные работы по переносу и прокладке сетей выполнены, идут следственные действия, – ответил мэр Орла Юрий Парахин на вопрос главы региона.
Андрей Клычков уточнил, есть ли сейчас понимание по срокам приостановки работ. Из ответа стало ясно, что пока непонятно, когда возобновятся работы.
Я могу точно сказать, что мы не выйдем за сроки исполнения контракта, что касается начала работ, не готов сказать, – ответил глава города.
Губернатор поручил держать ситуацию на контроле и отметил, что трагедия не должна повлиять на ввод объекта, поскольку орловцы несколько лет просили о строительстве нового выезда из Зареченского микрорайона. Завершить работы должны до 1 июня 2025 года.


Сергей Силаев
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