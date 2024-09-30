28 сентября на Центральном стадионе имени Ленина в Орле состоялся "Кросс нации". Его участниками стали больше тысячи человек.
На выбор были четыре дистанции: 600, 1000, 2000 и 3000 метров.
На дистанции в 600 метров быстрее всех были Дарья Сыромятникова и Иван Синьков, в километр – Эвелина Стрункина и Сергей Васильев, в два километра – Софья Гнедова, Татьяна Звягина, Даниил Абдулкасимов и Константин Королев, в три километра – Елена Кундаева и Ярослав Рыжов.
Победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами и памятными подарками.