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16:57, 30 сентября 2024 года В Орловской области почти выполнили годовой план по вводу жилья Цифры озвучил глава департамента дорожного хозяйства.





В Орловской области план по вводу жилья на 2024-й год выполнили на 69%. Об этом в докладе на аппаратном совещании сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных программ Алексей Субботин.



По информации руководителя план на текущий год составляет 322 тысячи квадратных метров жилья. Из них уже введено в эксплуатацию 222 тысячи. Алексей Субботин заверил, что рисков не выполнить план на 2024 год нет.

– С учетом традиционного завершения строительного цикла большинства домов к концу осени можно с уверенностью говорить об отсутствии рисков недостижения плановых показателей по итогам года, – отметил Субботин. Кроме того, в регионе планируется обеспечить прирост по вводу жилья по отношению к 2023 году и общий объем превысит 380 тысяч квадратных метров.



С 2019 года в Орловской области общий объем ввода жилья превысил показатель в два миллиона квадратных метров жилья.





Сергей Силаев





