В Орловской области почти выполнили годовой план по вводу жилья
Цифры озвучил глава департамента дорожного хозяйства.
В Орловской области план по вводу жилья на 2024-й год выполнили на 69%. Об этом в докладе на аппаратном совещании сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных программ Алексей Субботин.
По информации руководителя план на текущий год составляет 322 тысячи квадратных метров жилья. Из них уже введено в эксплуатацию 222 тысячи. Алексей Субботин заверил, что рисков не выполнить план на 2024 год нет.
– С учетом традиционного завершения строительного цикла большинства домов к концу осени можно с уверенностью говорить об отсутствии рисков недостижения плановых показателей по итогам года, – отметил Субботин.
Кроме того, в регионе планируется обеспечить прирост по вводу жилья по отношению к 2023 году и общий объем превысит 380 тысяч квадратных метров.
С 2019 года в Орловской области общий объем ввода жилья превысил показатель в два миллиона квадратных метров жилья.