СК и прокуратура обратили внимание на жилищную проблему матери участников СВО
Ранее информация о нарушении прав женщины появилась в интернете.
СУ СК России по Орловской области и прокуратура региона изучают информацию о нарушении жилищных прав матери двух участников СВО из деревни Яблочково.
Сообщается, что пенсионерка нерегулярно обеспечивается дровами и баллонным газом, хотя за это исправно платится. В самом доме протекает крыша. Многочисленные обращения в профильные инстанции результата не дали.
Сейчас на месте работает Урицкий межрайонный прокурор, а следователями начата процессуальная проверка, итоги которой доложат председателю СК России Александру Бастрыкину.