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11:45, 30 сентября 2024 года СК и прокуратура обратили внимание на жилищную проблему матери участников СВО Ранее информация о нарушении прав женщины появилась в интернете.





СУ СК России по Орловской области и прокуратура региона изучают информацию о нарушении жилищных прав матери двух участников СВО из деревни Яблочково.



Сообщается, что пенсионерка нерегулярно обеспечивается дровами и баллонным газом, хотя за это исправно платится. В самом доме протекает крыша. Многочисленные обращения в профильные инстанции результата не дали.



Сейчас на месте работает Урицкий межрайонный прокурор, а следователями начата процессуальная проверка, итоги которой доложат председателю СК России Александру Бастрыкину.





Артем Ежаков





