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11:18, 30 сентября 2024 года

В Орловской области ввели режим ЧС по засухе

Документ подписал губернатор 30 сентября.


В Орловской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков на аппаратном совещании 30 сентября.

Глава региона поинтересовался у руководителя департамента сельского хозяйства Евгении Суровцевой, сколько во времени в области не идут дожди. Выяснилось, что осадков практически не было ни в августе, ни в сентябре.
С учетом того, что мы понимаем, что засуха приводит к определенным сложностям по севу озимых культур и ближайшую неделю дождя не ожидается, было предложение поддержать товаропроизводителей – ввести режим ЧС для возможности обращаться в страховые компании. Сегодня я документ подписал, – сообщил губернатор.
Глава региона также поручил провести работу с аграриями для обеспечения сроков, условий по возмещению потерь, которые возникли из-за погоды.


Сергей Силаев
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