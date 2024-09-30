Главная » Новости



11:18, 30 сентября 2024 года В Орловской области ввели режим ЧС по засухе Документ подписал губернатор 30 сентября.





В Орловской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков на аппаратном совещании 30 сентября.



Глава региона поинтересовался у руководителя департамента сельского хозяйства Евгении Суровцевой, сколько во времени в области не идут дожди. Выяснилось, что осадков практически не было ни в августе, ни в сентябре.

– С учетом того, что мы понимаем, что засуха приводит к определенным сложностям по севу озимых культур и ближайшую неделю дождя не ожидается, было предложение поддержать товаропроизводителей – ввести режим ЧС для возможности обращаться в страховые компании. Сегодня я документ подписал, – сообщил губернатор. Глава региона также поручил провести работу с аграриями для обеспечения сроков, условий по возмещению потерь, которые возникли из-за погоды.





Сергей Силаев





