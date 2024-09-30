Главная » Новости



10:53, 30 сентября 2024 года В Ливнах украли семь попугаев-неразлучников Птицы содержались в вольере в "Славянском саду".



Фото: издание "Уездный город Ливны"

Ночью 29 сентября в ливенском парке "Славянский сад" вскрыли вольер и похитили семь попугаев-неразлучников. Об этом сообщает



По информации издания, это была вторая попытка похитить птиц. В первый раз дверь попугаев защитила дверь.



Попугайник появился в "Славянском саду" в июне. В нем содержались около 20 птиц пяти разных пород.





Артем Ежаков





