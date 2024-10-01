В Орловской области начался осенний призыв на срочную службу
Он продлится до 31 декабря.
С 1 октября в Орловской области начался осенний призыв на срочную службу в ряды ВС РФ. Он продлится до 31 декабря.
Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Срок службы составит год.
Ранее в регионе были созданы региональная призывная комиссия, а также призывные комиссии в районах и округах. В 41 медучреждении региона будут помогать в обследовании и лечении призывников.
Как сообщили в Минобороны РФ, отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября. Особо подчеркивается, что срочники для участия в выполнении задач СВО в новых регионах привлекаться не будут.