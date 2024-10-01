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8:00, 1 октября 2024 года В Орловской области начался осенний призыв на срочную службу Он продлится до 31 декабря.





С 1 октября в Орловской области начался осенний призыв на срочную службу в ряды ВС РФ. Он продлится до 31 декабря.



Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Срок службы составит год.



Ранее в регионе были созданы региональная призывная комиссия, а также призывные комиссии в районах и округах. В 41 медучреждении региона будут помогать в обследовании и лечении призывников.



Как сообщили в Минобороны РФ, отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября. Особо подчеркивается, что срочники для участия в выполнении задач СВО в новых регионах привлекаться не будут.





Артем Ежаков





