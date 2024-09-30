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10:00, 30 сентября 2024 года В Орловской области появился Международный клуб дружбы Он призван развить и укрепить международное молодежное сотрудничество.



Фото центра молодежи "Полет"

В Орловской области появился Международный клуб дружбы. В рамках его работы уже прошла первая акция – на территории Кромской начальной школы иностранные студенты высадили 50 плодовых деревьев.



Клуб призван развить и укрепить международное молодежное сотрудничество. Лидером Международного клуба дружбы в Орловской области стала руководитель регионального отделения "Волонтеров культуры" Евгения Солоухина.

"Нами запланированы творческие и культурные мероприятия, мастер-классы, концерты по обмену опытом и приобщению иностранных граждан к российским традициям. Мы будем готовиться к форумам и ежегодным фестивалям молодежи, а один раз в три года – к Международному всемирному фестивалю молодежи", – цитирует Солоухину региональный информационный портал.





Артем Ежаков





