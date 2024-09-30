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8:52, 30 сентября 2024 года ФК "Орел" проиграл "Салюту Белгород" "Зелено-белые" уступили со счетом 1:2.





ФК "Орел" в 25-м туре LEON — Первенства по футболу среди команд Второй Лиги "Дивизион Б" на домашнем стадионе уступил "Салюту Белгород" со счетом 1:2. Игра прошла 29 сентября.



Первый тайм завершился со счетом 1:1. На гол Максима Дмитриева гости ответили мячом Александра Канищева. Во втором тайме белгородцы вышли вперед благодаря голу Данилы Матвевнина и довели встречу до победы.



В данный момент ФК "Орел" занимает 11-ю строчку с 26-ю баллами. У идущего следом "Строгино" на балл меньше, но есть игра в запасе.





Артем Ежаков





