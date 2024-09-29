воскресенье 29.09.2024 23:18:12 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

20:00, 29 сентября 2024 года

Облачным и в меру теплым будет последний день сентября в Орле

Климатическая осень пока не торопится на Орловщину.

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области последний день сентября, 30 число, выдастся облачным и в меру теплым. Публикуем прогноз.

По прогнозу Росгидрометцентра, температура воздуха в Орле будет колебаться в районе +8..+14 градусов. Днем воздух прогреется до +16..+18. Небо затянут облака, но дождя не ожидается. Атмосферное давление на уровне 748 мм рт.ст, ветер северо-восточный 5 м/c. Магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний. 

В первые дни октября на Орловщине будет все еще тепло, до +23, выглянет солнце. А к концу недели, 5-6 октября, по предварительным прогнозам похолодает до +10..+17, пойдут дожди. 




Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.