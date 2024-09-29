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20:00, 29 сентября 2024 года Облачным и в меру теплым будет последний день сентября в Орле Климатическая осень пока не торопится на Орловщину.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области последний день сентября, 30 число, выдастся облачным и в меру теплым. Публикуем прогноз.



По прогнозу Росгидрометцентра, температура воздуха в Орле будет колебаться в районе +8..+14 градусов. Днем воздух прогреется до +16..+18. Небо затянут облака, но дождя не ожидается. Атмосферное давление на уровне 748 мм рт.ст, ветер северо-восточный 5 м/c. Магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний.



В первые дни октября на Орловщине будет все еще тепло, до +23, выглянет солнце. А к концу недели, 5-6 октября, по предварительным прогнозам похолодает до +10..+17, пойдут дожди.









Ольга СУПОНЕВА





