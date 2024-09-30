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7:07, 30 сентября 2024 года

30 сентября православные орловцы вспоминают святых Веру, Надежду и Любовь

Какие есть народные приметы и традиции, связанные с праздником.

Фото: архив "Вестей"

30 сентября православные христиане вспоминают святых мучениц Веру, Надежду и Любовь и их мать Софию. Какие есть традиции, связанные с праздником, кв какие народные приметы верили на Руси, что можно и что нельзя делать в этот день? Рассказываем.

30 сентября женщины молились о мире в доме, здоровье детей и близких, исцелении от бесплодия. Не рекомендуется представительницам прекрасного пола тяжело трудиться, много работать. Также нельзя ругать женщин и обижать. При этом на Руси считалось, что если женщина поплачет, то после ей долго не придется лить слезы. 

Считалось, что если в этот день улетают журавли, то мороз ударит на праздник Покрова, который отмечается 14 октября. Если птицы не улетели, то зима будет теплой. А если утром 30 сентября трава покрыта инеем, то стоит ждать проливного дождя.


Ольга СУПОНЕВА
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