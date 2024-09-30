Орловский стрелок Илья Суханов победил во всероссийских соревнованиях
Первенство России по пулевой стрельбе проходит в Казани.
Спортсмен из Орловской области Илья Суханов стал победителем и призером во всероссийских соревнованиях. Участие в состязаниях в Казан принимают стрелки в возрасте до 21 года.
- Илья Суханов показал прекрасные результаты и стал медалистом сразу на двух соревнованиях. Он завоевал золото на Первенстве России (малокалиберный пистолет, 25м, 60 выстрелов) и серебро на Всероссийских соревнованиях, - сообщает департамент спорта Орловской области.