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11:50, 29 сентября 2024 года

В Новосильском районе открылась еще одна "Точка роста"

Образовательный центр заработал в Вяжевской школе.

Фото: "Новосильские вести"

В Вяжевской школе Новосильского района Орловщины открылась "Точка роста". Его оснастили в рамках нацпроекта "Образование".

- В новом центре будут реализованы не только общеобразовательные программы по предметам информатика, химия, биология, физика, экология, но и программы дополнительного образования по IT-технологиям, проектной и внеурочной деятельности, - сообщает газета "Новосильские вести". 

В Новосильском районе всего работает уже пять "Точек роста". 




Ольга СУПОНЕВА
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