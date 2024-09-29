В Новосильском районе открылась еще одна "Точка роста"
Образовательный центр заработал в Вяжевской школе.
Фото: "Новосильские вести"
В Вяжевской школе Новосильского района Орловщины открылась "Точка роста". Его оснастили в рамках нацпроекта "Образование".
- В новом центре будут реализованы не только общеобразовательные программы по предметам информатика, химия, биология, физика, экология, но и программы дополнительного образования по IT-технологиям, проектной и внеурочной деятельности, - сообщает газета "Новосильские вести".
В Новосильском районе всего работает уже пять "Точек роста".