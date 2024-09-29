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16:00, 29 сентября 2024 года На Леженской в Орле сгорели две машины Пожар случился утром 29 сентября.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Сегодня утром, 29 сентября, пожарные потушили огонь на Леженской улице в Орле. Пламя объяло два автомобиля.
Сигнал о возгорании спасателям поступил около половины восьмого. Как оказалось, горят машины. Их потушили. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, обошлось без жертв и пострадавших.
Причину пожара устанавливают специалисты. Ольга СУПОНЕВА
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