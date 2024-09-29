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15:00, 29 сентября 2024 года Преподаватель из Орла представляет регион в конкурсе "Мастер года" Тамара Сизова участвует в профессиональных состязаниях педагогов системы среднего профессионального образования.





Преподаватель Орловского техникума технологии и предпринимательства имени В. А. Русанова Тамара Сизова представляет Орловщину в конкурсе "Мастер года". Это соревнование для работников системы среднего профессионального образования.



Финальный этап стартовал 28 сентября в Тюмени. Финалистам предстоит пройти три испытания: конкурс образовательных кейсов, дать открытый урок, а также принять учатсие в конкурсе "Влюбить в профессию", где нужно будет рассказать, как мотивировать молодых людей к выбору профессии, сообщает региональный департамент образования.











Ольга СУПОНЕВА





