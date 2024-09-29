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13:00, 29 сентября 2024 года Юные орловцы участвуют в финале фестиваля ГТО в Крыму Область представляют восемь спортсменов.



Фото: Департамент физической культуры и спорта Орловской области

Юные спортсмены из Орловской области участвуют в фестивале ГТО в Крыму. Наш регион представляют восемь человек.



В сборную Орловской области вошли победители региональных фестивалей, юноши и девушки. Всероссийский этап проходит в центре "Артек" с 25 сентября по 15 октября.



- Всего в 2024 году в соревнованиях примут участие более 370 спортсменов в возрасте от 11 до 14 лет из 47 субъектов Российской Федерации, - пояснили в пресс-службе правительства Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА





