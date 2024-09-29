Юные орловцы участвуют в финале фестиваля ГТО в Крыму
Область представляют восемь спортсменов.
Фото: Департамент физической культуры и спорта Орловской области
Юные спортсмены из Орловской области участвуют в фестивале ГТО в Крыму. Наш регион представляют восемь человек.
В сборную Орловской области вошли победители региональных фестивалей, юноши и девушки. Всероссийский этап проходит в центре "Артек" с 25 сентября по 15 октября.
- Всего в 2024 году в соревнованиях примут участие более 370 спортсменов в возрасте от 11 до 14 лет из 47 субъектов Российской Федерации, - пояснили в пресс-службе правительства Орловской области.