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10:48, 29 сентября 2024 года В Орле изменился график работы пункта приема гуманитарки для переселенцев Публикуем актуальное расписание.



Фото: архив "Вестей"

В Орле изменился график работы пункта приема гуманитарки для переселенцев. Публикуем актуальное расписание.







Информацию о том, что нужно переселенцам из Курской области, Белгородской, ДНР и ЛНР можно получить в телеграм-канале Пункт приема работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 13:00, в воскресенье выходной.Информацию о том, что нужно переселенцам из Курской области, Белгородской, ДНР и ЛНР можно получить в телеграм-канале "Орловский тыл".





Ольга СУПОНЕВА





