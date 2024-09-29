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17:00, 29 сентября 2024 года Жителю Орловской области грозит тюрьма за огород с коноплей На приусадебном участке мужчина вырастил полсотни кустов.



Фото: Ольга Супонева

В Орловской области полицейские обнаружили огород с коноплей. Вырастил наркосодержащее растение житель Урицкого района, за что ему теперь светит реальный срок лишения свободы.



В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что в доме у 38-летнего орловца обнаружили около килограмма высушенной конопли. При обследовании приусадебного участка сотрудников полиции ждал еще один сюрприз: было изъято 54 куста конопли. По словам орловца, растил и сушил он ее для себя.



За хранение наркотика по 228 статье УК РФ уже возбуждено уголовное дело, предстоит полиции дать правовую оценку и разведению запретного растения в огороде.





Ольга СУПОНЕВА





