Жителю Орловской области грозит тюрьма за огород с коноплей
На приусадебном участке мужчина вырастил полсотни кустов.
Фото: Ольга Супонева
В Орловской области полицейские обнаружили огород с коноплей. Вырастил наркосодержащее растение житель Урицкого района, за что ему теперь светит реальный срок лишения свободы.
В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что в доме у 38-летнего орловца обнаружили около килограмма высушенной конопли. При обследовании приусадебного участка сотрудников полиции ждал еще один сюрприз: было изъято 54 куста конопли. По словам орловца, растил и сушил он ее для себя.
За хранение наркотика по 228 статье УК РФ уже возбуждено уголовное дело, предстоит полиции дать правовую оценку и разведению запретного растения в огороде.